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Җанкисәккәем/Свет моих очей
Киноафиша Җанкисәккәем/Свет моих очей

Спектакль Җанкисәккәем/Свет моих очей

Переосмысление классической сказки про шурале
Постановка
Татарский театр им. Камала 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Сказка о шурале: взгляд через века

Основоположник татарской поэзии Габдулла Тукай в начале XX века написал сказку «Шурале», вдохновленную народным фольклором. В ней рассказана история о коварном лесном духе, которого обманул находчивый крестьянин.

Новый поворот сюжета

В конце 1990-х драматург переосмысливает легенду, заменяя угрозу шурале на опасность, исходящую от людей. Теперь лесу угрожает не див, а молодежь, разрушающая экологию родной земли. Шурале, символы природы, беззащитны перед натиском человеческой цивилизации.

Спектакль, пропитанный лиризмом

Постановка, наполненная тонкой поэтикой, поднимает важные вопросы взаимодействия человека и природы. Уже тринадцать лет спектакль неизменно собирает полные залы и продолжает удивлять своей свежестью и актуальностью.

Режиссер
Фарид Бикчантаев
В ролях
Ляйсан Рахимова
Алсу Каюмова
Миляуша Шайхутдинова
Рамиль Вазиев
Радик Бариев
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