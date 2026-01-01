Сказка о шурале: взгляд через века

Основоположник татарской поэзии Габдулла Тукай в начале XX века написал сказку «Шурале», вдохновленную народным фольклором. В ней рассказана история о коварном лесном духе, которого обманул находчивый крестьянин.

Новый поворот сюжета

В конце 1990-х драматург переосмысливает легенду, заменяя угрозу шурале на опасность, исходящую от людей. Теперь лесу угрожает не див, а молодежь, разрушающая экологию родной земли. Шурале, символы природы, беззащитны перед натиском человеческой цивилизации.

Спектакль, пропитанный лиризмом

Постановка, наполненная тонкой поэтикой, поднимает важные вопросы взаимодействия человека и природы. Уже тринадцать лет спектакль неизменно собирает полные залы и продолжает удивлять своей свежестью и актуальностью.