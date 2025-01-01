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Анимато
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Анимато

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт оркестра «Анимато» под управлением Рината Камалова в Екатеринбурге

Приглашаем всех ценителей музыки на уникальный концерт оркестра «Анимато», который пройдет под управлением талантливого дирижера Рината Камалова. В программе прозвучат оригинальные оркестровые транскрипции и переложения известных мелодий, созданные главным дирижёром и лауреатом конкурса «Партитура».

Знакомство с Ришатом Рахимовым

В этом вечере также примет участие Ришат Рахимов — композитор и саксофонист-виртуоз. В своих выступлениях он успешно сочетает элементы классической, джазовой, поп- и рок-музыки. Это делает концерт интересным не только для любителей оркестрового звучания, но и для молодежи, стремящейся открыть для себя новые грани музыкального искусства.

Уникальный проект и программа

Концерт предоставит возможность зрителям максимально близко увидеть, как рождаются музыкальные образы, и насладиться живым исполнением произведений классического симфонического оркестра. Оркестр «Анимато» славится своими редчайшими и оригинальными программами, которые демонстрируют подлинное звучание оркестрового полотна различных периодов и направлений.

Возрождение отечественной исполнительской школы

Особое внимание оркестр уделяет возрождению и популяризации отечественной исполнительской школы. Это делает каждое выступление не только музыкальным событием, но и вкладом в культурное наследие нашей страны.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия и погрузиться в мир великолепной оркестровой музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 1200 ₽

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