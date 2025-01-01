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Аnimаls
Киноафиша Аnimаls

Спектакль Аnimаls

Постановка
Театральное пространство свободы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мир человеческих страстей на сцене Театрального пространства свободы

В нашем быстром мире, где потребление стало нормой, мы часто забываем о своих истинных ценностях. Спектакль «Тени жадности» ставит перед зрителем важные вопросы о человеческой природе и моральных границах.

Тематика и послание

Постановка исследует, как жадность и порок могут захватить человека, превращая его в бездушное существо. Зритель становится соучастником этой драмы, сталкиваясь с непростыми вопросами: Что происходит с человеком, когда он теряет контроль над своими желаниями? В эпоху, когда мы гонимся за острыми ощущениями, важно задуматься о том, куда ведет этот путь.

Актёры и создатели

В спектакле принимают участие известные актёры, которые способны передать всю гамму человеческих эмоций. Режиссура и сценография выполнены талантливой командой, что делает каждую сцену незабываемой.

Интересные факты

Спектакль «Тени жадности» не только отражает современные проблемы, но и предлагает зрителям возможность переосмыслить свои жизненные приоритеты. Множество зрителей уже отметили, что после просмотра они стали более внимательными к своим желаниям и поступкам.

Информация для зрителей

Не пропустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль. Он пройдет на сцене театра с 15 ноября по 30 декабря. Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах.

Погрузитесь в мир «Теней жадности» и откройте для себя новые грани человеческой души!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 19 августа
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Аnimаls Аnimаls Аnimаls Аnimаls

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