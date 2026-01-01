Юбилейный концерт группы «АнимациЯ» в Москве

28 марта группа «АнимациЯ» соберет своих поклонников и друзей в клубе УРБАН, чтобы отпраздновать важное событие - 25 лет на сцене!

В программе концерта

Кульминацией празднования станет большой концерт под названием «На бис!» в Москве. Зрителей ждет мощная программа, которая проведет их сквозь время - от самых первых песен до современных хитов. Это уникальная возможность для фанатов услышать новые композиции вживую и насладиться творчеством любимого коллектива.

Для кого этот концерт?

Концерт станет настоящим подарком как для преданных зрителей группы, так и для любителей качественной музыки. Если вы хотите отпраздновать 25 лет «АнимациЯ» вместе с командой и быть первыми, кто оценит новые произведения, не упустите этот шанс!