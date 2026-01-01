Ани Лорак
12+

О концерте

Премьера шоу «AURA» от Ани Лорак в Казани

В Казани состоится долгожданная премьера — Ани Лорак представит своё новое масштабное шоу «AURA». Этот проект обещает стать не просто концертом, а настоящим событием в мире искусства, соединяющим музыку, театр и технологии.

Эволюция творчества

После успешных программ «Каролина» и «DIVA», каждая из которых переписала историю отечественного шоу-бизнеса, Ани Лорак возвращается с новым взглядом на творческое выражение. Шоу «Каролина» стало настоящим прорывом благодаря уникальным декорациям, спецэффектам и разнообразным сценическим образам, которые включали как роскошные платья, так и эффектные корсеты.

Кульминацией программы стал захватывающий полёт Ани Лорак на «живой» люстре под хит «Я стану твоей». Следующее шоу, «DIVA», включало 22 высокотехнологичных номера, посвящённых классическим образам женщин, таким как Дева Мария и Жанна д'Арк, подчеркивая силу и красоту женственности.

Новые горизонты с «AURA»

Шоу «AURA» — это не просто продолжение прежних программ, а новое измерение артистического выражения. Это манифест подлинности и женской энергии, который объединяет новейшие технологии, потрясающую сценографию и живое звучание. Ани Лорак приглашает зрителей заглянуть за кулисы своего творчества и прикоснуться к источникам вдохновения.

Уникальный опыт

Каждая песня в «AURA» становится частью личной истории певицы, а каждое движение отражает её внутренний мир. Шоу обещает удивить зрителей мощными визуальными эффектами, новыми аранжировками и эксклюзивными костюмами, созданными специально для этого проекта.

Шоу «AURA» — это вечер, когда музыка превращается в исповедь, сцена становится живым сердцем, а сама Ани Лорак выступает проводником между реальностью и миром вдохновения. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

20 апреля понедельник
20:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 3000 ₽

