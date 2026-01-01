Шоу Ани Лорак «AURA»: новое измерение в искусстве

30 мая 2026 года в «Арене Север» состоится долгожданная премьера — Ани Лорак представит своё новое масштабное шоу «AURA». Это не просто концерт, а рождение новой эпохи в её творчестве. После легендарных программ «Каролина» и «DIVA», каждая из которых переписала историю отечественного шоу-бизнеса, Ани Лорак возвращается с проектом, где музыка, театр и новейшие технологии соединяются в одно целое.

Эволюция совершенства

Шоу «Каролина» стало настоящим прорывом: новые декорации, захватывающие спецэффекты и уникальные костюмы. В программе — почти два десятка сценических образов, от роскошных платьев до эффектных корсетов и боди. Кульминацией прошлого шоу стал полёт Ани Лорак на «живой» люстре под песню «Я стану твоей» — момент, который запомнился всем поклонникам.

Следующим этапом стала «DIVA» — 22 высокотехнологичных номера, посвящённых женщинам, их красоте, мудрости и внутренней силе. Артистка перевоплощалась в легендарных женщин, как Деву Марию и Коко Шанель, олицетворяя вечную энергию женственности.

Инновации шоу «AURA»

Теперь, с новым проектом «AURA», Ани Лорак делает шаг ещё выше. Это не просто продолжение, а новое измерение, манифест подлинности и женской энергии. Шоу порадует зрителей новейшими технологиями, потрясающей сценографией и живым звуком. Каждый элемент шоу — от песен до световых эффектов — рассказывает часть личной истории артистки, позволяя прикоснуться к источнику её вдохновения.

«AURA» обещает превзойти всё, что вы видели прежде: мощные визуальные эффекты, новые аранжировки и эксклюзивные костюмы, созданные специально для этого проекта. Для зрителей это станет уникальной возможностью стать частью действия, когда музыка превращается в исповедь, а сцена — в живое сердце.

Не пропустите шанс стать свидетелями этого удивительного вечера, который подарит незабываемые эмоции и навсегда останется в памяти.