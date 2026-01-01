Оповещения от Киноафиши
Концерт Ани Лорак: музыкальные переживания для ценителей

Певица Ани Лорак представит новую программу, в которой зрителей ждет уникальное сочетание музыкального состава и оригинальных аранжировок. В этом концерте будут звучать не только известные хиты, но и композиции из последних альбомов «Остров» и «Я жива».

Новая интерпретация хитов

Зрители смогут насладиться любимыми мелодиями в совершенно новом звучании, что придаст им свежесть и выразительность. Артистка сделает акцент на камерности музыкальных произведений, создавая особую атмосферу близости и личных переживаний.

Для ценителей глубоких эмоций

Концерт станет настоящим подарком для поклонников Ани Лорак, которые ценят её голос и музыкальный талант. Ожидайте захватывающие моменты и яркие эмоции!

Апрель
23 апреля четверг
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
27 апреля понедельник
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»

