Ани Лорак
Киноафиша Ани Лорак

Ани Лорак

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Ани Лорак в Воронеже

Зрителей Воронежа ждет незабываемое событие — концерт популярной украинской певицы Ани Лорак. Долгожданное выступление состоится в художественном театре, погрузив публику в чарующий мир музыки и эмоций.

О певице

Ани Лорак — обладательница множества музыкальных наград, она известна своим уникальным голосом и яркими выступлениями. За свою карьеру артистка выпустила множество хитов, каждый из которых стал настоящей вехой в индустрии. Музыка Ани Лорак сочетает в себе элементы поп и рока, что делает ее концерты особенно энергичными и эмоциональными.

Что ждать от концерта

На концерте в Воронеже Ани исполнит как свои знаковые хиты, так и новые композиции. Зрителей ожидают запоминающиеся сценические решения, впечатляющие световые эффекты и, конечно, живое исполнение, которое никого не оставит равнодушным.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Концерт Ани Лорак в Воронеже — это шанс насладиться не только музыкой, но и атмосферой настоящего театрального шоу.

Ноябрь
11 ноября вторник
20:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 5500 ₽

