Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ани Лорак
Киноафиша Ани Лорак

Ани Лорак

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Ани Лорак в Краснодаре

Ани Лорак — одна из самых выдающихся певиц современности, обладающая сильнейшим голосом диапазоном в 4,5 октавы. Ее ослепительная красота, блистательные образы и мощная энергетика покорили миллионы сердец по всему миру. Новый концерт — это не просто выступление, а настоящее музыкальное таинство, которое погружает зрителей в волшебную атмосферу гармонии.

Уникальная Программа

В рамках новой программы зрители смогут побыть наедине с собой даже в многотысячном зале. Главными элементами концерта станут голос, душа и современные световые решения. Артистка выступит с усиленным составом музыкантов, использованием новых инструментов и оригинальных аранжировок, создавая изящное обрамление для своего выдающегося таланта.

Эмоциональная Наполненность

Ани Лорак описывает свой концерт как основанный на эмоциях, чувствах и глубоких личных переживаниях: «Даже в самые темные времена нужно не забывать обращаться к свету, дарить любовь и тепло». Каждый зритель найдет что-то близкое для себя в исполнении артистки.

Лучшие Хиты и Новые Премьеры

На концерте Ани порадует своих поклонников не только премьерными композициями, но и любимыми хитами из альбомов «Остров» и «Я жива». Эти песни будут представлены в новом звучании, что еще раз подчеркивает эксклюзивность и камерность данного мероприятия.

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом Ани Лорак, в котором переплетаются музыка, свет и искренние чувства!

Купить билет на концерт Ани Лорак

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
13 ноября четверг
19:30
Олимп Краснодар, Береговая, 144
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах
28 октября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2800 ₽
Магия Севера: Олена Уутай
6+
Этно
Магия Севера: Олена Уутай
20 октября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1100 ₽
AY YOLA
16+
Этно Фолк
AY YOLA
1 ноября в 19:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше