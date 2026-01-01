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Ани Лорак. Шоу «Аура»
Киноафиша Ани Лорак. Шоу «Аура»

Ани Лорак. Шоу «Аура»

12+
Возраст 12+

О концерте

Ани Лорак представляет новое шоу «Aура»

26 ноября 2026 года в МТС Live Холл состоится долгожданная премьера шоу Ани Лорак «Aура». Это не просто концерт, а начало новой эпохи в творчестве артистки. После успеха программы «Каролина» и легендарного шоу «Дива», Ани Лорак вновь радует поклонников проектом, в котором музыка, театр и технологии превращаются в одно целое — живую ауру искусства.

Эволюция и инновации

Шоу «Каролина» стало настоящим прорывом в мире отечественного шоу-бизнеса, благодаря новым декорациям, эффектам и уникальным костюмам. В «Каролине» артистка представила почти два десятка сценических образов, включая впечатляющие платья и корсеты. Безусловной кульминацией стало её полёт на «живой» люстре под знаменитую песню «Я стану твоей», момент, который до сих пор жив в воспоминаниях зрителей.

После этого последовало грандиозное шоу «Дива», состоящее из 22 высокотехнологичных номеров, посвящённых женственности и внутренней силе. Ани Лорак перевоплощалась в яркие образы, такие как Дева Мария и Жанна д’Арк, показывая вечную энергию и красоту женщины.

Новое измерение в искусстве

Шоу «Aура» обещает стать откровением. Это не просто продолжение предыдущих программ, а совершенно новое измерение. Манифест подлинности и женской силы создан с использованием самых современных технологий, удивительной сценографии и живого звучания.

Ани Лорак приглашает зрителей заглянуть за кулисы её яркого образа, прикоснуться к источнику вдохновения. Каждая песня становится частью личной истории, каждое движение — вдохновением, а каждый световой луч — отражением её внутреннего мира. Шоу обещает потрясающие визуальные эффекты, новые аранжировки и эксклюзивные костюмы, созданные специально для этого проекта, а также невероятную атмосферу, в которой публика станет частью действия.

Музыка как исповедь

Шоу «Aура» — это вечер, когда музыка превращается в исповедь, а сцена — в живое сердце. Ани Лорак становится проводником между реальностью и вдохновением, приглашая каждого зрителя прочувствовать магию её искусства.

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В других городах
Ноябрь
26 ноября четверг
19:30
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж

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