Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ани Лорак. Шоу «Аура»
Киноафиша Ани Лорак. Шоу «Аура»

Ани Лорак. Шоу «Аура»

6+
Возраст 6+

О концерте

Ани Лорак представляет новое шоу «Aура»

24 ноября 2026 года в ДС Олимп состоится долгожданная премьера шоу Ани Лорак под названием «Aура». Это грандиозное событие уже привлекло внимание всей страны и обещает стать важной вехой в творчестве артистки. После успешных программ «Каролина» и «Дива», каждая из которых оставила яркий след в истории шоу-бизнеса, Ани Лорак возвращается с проектом, который объединяет музыку, театр и технологии.

Эволюция выступлений Ани Лорак

Шоу «Каролина» стало настоящим прорывом благодаря инновационным декорациям, спецэффектам и уникальным костюмам. В программе выступления зрители стали свидетелями полета Ани Лорак на «живой» люстре под звучание песни «Я стану твоей». Этот момент навсегда останется в памяти поклонников.

В продолжение ей удалось впечатлить зрителей шоу «Дива», которое состояло из 22 высокотехнологичных номеров, посвященных женской красоте, мудрости и внутренней силе. На сцене Ани Лорак перевоплощалась в такие легендарные фигуры, как Дева Мария, Жанна д’Арк и Коко Шанель, олицетворяя силу женственности.

Что ждет зрителей в шоу «Aура»

Шоу «Aура» — это манифест подлинности и женской энергии, которое знаменует новый этап в карьере Ани Лорак. Использование новейших технологий и потрясающей сценографии делает это выступление поистине уникальным. Каждая песня — это часть личной истории певицы, а каждое движение говорит о глубине её души.

Зрителей ожидают мощные визуальные эффекты, новые аранжировки и эксклюзивные костюмы, созданные специально для данного проекта. Ани Лорак с помощью своего шоу приглашает зрителя увидеть все грани своего творчества и прикоснуться к источникам вдохновения.

Эмоциональное взаимодействие

Шоу «Aура» обещает быть не только зрелищным, но и эмоционально насыщенным. Это вечер, когда музыка превращается в исповедь, а сама Ани Лорак становится проводником между реальностью и вдохновением. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Ани Лорак. Шоу «Аура»

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
24 ноября вторник
19:30
Олимп Краснодар, Береговая, 144
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Whole Lotta Swag
16+
Хип-хоп

Whole Lotta Swag

5 сентября в 18:00 Mishkin & Mishkin
от 990 ₽
Boulevard Depo
16+
Хип-хоп

Boulevard Depo

8 ноября в 20:00 Кроп Arena
от 2000 ₽
Рояль + оркестр
6+
Классическая музыка

Рояль + оркестр

16 августа в 17:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше