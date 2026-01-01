Ани Лорак. Шоу «Аура»

Незабываемое шоу Ани Лорак "AURA"

В Новосибирске на Локомотив-Арене пройдет грандиозное шоу певицы Ани Лорак под названием "AURA". В этом спектакле музыка, театр и технологии соединяются в единое целое, что обещает захватить сердца зрителей.

Шоу "AURA" — это не просто концерт. Это новое направление в творчестве Ани Лорак, которое выделяется глубиной и личной историей исполнительницы. Гастроли через легендарные программы "Каролина" и "DIVA" стали знаковыми событиями в отечественном шоу-бизнесе. Теперь Ани Лорак возвращается с проектом, который превращает каждую песню в личную исповедь и каждое движение — в дыхание души.

Эволюция от "Каролины" до "AURA"

Шоу "Каролина" стало настоящим прорывом, представив зрителям уникальные декорации и спецэффекты. Кульминационный момент — впечатляющий полет Ани Лорак на "живой" люстре под песню "Я стану твоей", до сих пор вызывает восторг у зрителей. Затем последовало шоу "DIVA", в котором Ани Лорак перевоплощалась в легендарных женщин, символизируя внутреннюю силу и красоту.

Что ожидать от "AURA"

"AURA" — это откровение, где каждая песня является частью личной истории певицы. Новый проект объединяет новейшие технологии, потрясающую сценографию и живое звучание. Зрителям предлагается заглянуть за кулисы яркого образа Ани Лорак и прикоснуться к источникам её вдохновения. Эмоциональная атмосфера шоу обеспечит зрителям уникальный опыт, в котором они станут частью действия.

Премьерный показ шоу состоится 28 мая 2026 года, и уже сейчас о нем активно говорят в стране. Не упустите шанс стать свидетелем рождения новой эпохи в творчестве Ани Лорак и ощутить магию ее музыки в живом исполнении.