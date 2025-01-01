Ани Лорак «Aura»

Ани Лорак представит новую концертную программу «AURA»

06 марта в Live Арена поп-дива Ани Лорак приглашает зрителей заглянуть за кулисы яркого сценического образа. В этот вечер зрители смогут увидеть то сокровенное пространство, где рождается её творчество.

Манифест подлинности

Новое шоу «AURA» — это манифест подлинности, в котором главной ценностью становится внутренняя, чувственная энергия, наполняющая каждое выступление артистки. Это не просто концерт, а новая глава диалога Ани Лорак со зрителем, посвященная женской силе, мудрости и обретению гармонии.

Интимное пространство на сцене

С помощью музыки и уникальной сценографии Ани Лорак создаст на сцене почти интимное пространство. Она поделится личной историей трансформации, приглашая каждого зрителя почувствовать мощь и нежность пробудившейся души.

Эмоционально-театральное путешествие

Это шоу станет эмоционально-театральным путешествием, в котором сцена превратится в живую ткань души, а музыка — в пульс внутренней правды. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!