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Билеты
Ани Лорак «Aura»
Билеты от 4000₽
Киноафиша Ани Лорак «Aura»

Ани Лорак «Aura»

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Ани Лорак представит новую концертную программу «AURA»

06 марта в Live Арена поп-дива Ани Лорак приглашает зрителей заглянуть за кулисы яркого сценического образа. В этот вечер зрители смогут увидеть то сокровенное пространство, где рождается её творчество.

Манифест подлинности

Новое шоу «AURA» — это манифест подлинности, в котором главной ценностью становится внутренняя, чувственная энергия, наполняющая каждое выступление артистки. Это не просто концерт, а новая глава диалога Ани Лорак со зрителем, посвященная женской силе, мудрости и обретению гармонии.

Интимное пространство на сцене

С помощью музыки и уникальной сценографии Ани Лорак создаст на сцене почти интимное пространство. Она поделится личной историей трансформации, приглашая каждого зрителя почувствовать мощь и нежность пробудившейся души.

Эмоционально-театральное путешествие

Это шоу станет эмоционально-театральным путешествием, в котором сцена превратится в живую ткань души, а музыка — в пульс внутренней правды. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 марта
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
20:00 от 4000 ₽

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