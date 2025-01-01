Меню
Английская поэзия и музыка XVI-XXI века. Запрещающая печаль
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Игорем Лисовым и Юрием Красковым

Нежданная радость ждет нас в театре! Лидера питерской группы «Зеленые рукава» Игоря Лисова пригласили на выступление, и нам повезло, что он станет нашим гостем. Игорь Лисов — посланец радости и истинный средневековец. Его уникальный стиль позволяет ему легко обращаться и к Генделю, и к Перселлу, создавая атмосферу, где музыка Ренессанса и Барокко звучит удивительно современно.

В этот вечер зрители смогут насладиться исполнением собственных песен Игоря, а также композиций на разнообразных инструментах: голос, лютня, бузуки, флейта и клавишные. Его виртуозность в перемещении по музыкальным стилям вызывает восхищение и обожание публики.

Друзья на сцене

На сцене Игоря Лисова поддержит его друг и коллега — актер Государственного академического театра им. Вахтангова, Заслуженный артист России Юрий Красков. Этот талантливый артист работал с такими известными режиссерами современности, как Петр Фоменко, Юрий Любимов и Римас Туминас. Вместе они создадут незабываемую атмосферу, в которой прозвучат стихи Уильяма Блейка, Роберта Бернса, Картрайта, Шекспира и многих других поэтов.

Октябрь
29 октября среда
19:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 600 ₽

