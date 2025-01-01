Меню
Ангелы рядом. Ирина Пыжьянова, Ольга Ирисова, Ольга Семочкина
Ангелы рядом. Ирина Пыжьянова, Ольга Ирисова, Ольга Семочкина

12+
О концерте/спектакле

Песни об ангелах: Концерт духа и души

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый песням об ангелах, которые возвещают о горнем мире и охраняют нас от зла. Эти песни погружают в размышления о душе и человеческой жизни, её радостях, горестях, обретениях и потерях, а также о том времени, когда завершается земная жизнь.

В программе концерта вы услышите духовные стихи и народные песни, которые будут исполняться в сопровождении традиционных инструментов, таких как гусли, лира, леверсная арфа, равдрама, виола да гамба и рамочные барабаны.

Исполнительницы концерта

Ирина Пыжьянова

Ирина — талантливый этномузыкант и арфистка, исполняющая русский традиционный фольклор. Она активно участвует во всероссийских и международных фестивалях этнической музыки и является лауреатом фестиваля-конкурса «Музыка Земли» за вклад в развитие народного творчества. Ирина также номинирована на международный конкурс «Гран-при Светозара Страчины» и получила специальный приз этномузыкальной премии «Малая Чаша Мира». Ее сольный проект «Русские песни и арфа» знакомит слушателей с богатством русской музыкальной традиции.

Ольга Сёмочкина

Ольга — известная певица и мультиинструменталист, исполняющая народные песни. Она участвует в этнопроектах «IN» и «Вороново Крыло» и является солисткой в проекте «Сны дикотравья». Ольга играет на гуслях, скрипке и гармони и пишет аранжировки для народных песен. Она также руководит творческой студией «ЖАРНИЦА» и преподавет в рамках проекта «Женские песенные встречи».

Ольга Ирисова

Ольга — вокалист и исследователь этнических традиций. Она сочетает свою музыкальную карьеру с работой психотерапевта, ведя телесно-голосовые терапевтические программы. Ольга участвует во всероссийских и международных фестивалях и является автором музыкально-хореографического проекта «Переходные песни». Её творческие интересы сосредоточены на синтезе различных традиций и техник, направленных на использование музыки как терапевтического средства.

Не упустите возможность посетить этот замечательный концерт, который откроет двери в магический мир музыкального наследия и духа народа!

