Ангелы идут. Ольга Ирисова и проект «О.Р.З.А.»

Ангелы идут: концерт-презентация нового альбома

«Ангелы любят рассказывать друг другу истории о людях и петь духовные стихи и колыбельные, особенно под аккомпанемент рамочных барабанов. Эти истории, песни и музыка отражают то, что люди передают своим ангелам, что видят во снах, чего опасаются и на что надеются. Ангелы внимательно слушают и запоминают», — так начинается концерт-презентация одноименного альбома этно-певицы и перкуссионистки Ольги Ирисовой и проекта «О.Р.З.А.» (Общество ритмических и звуковысотных архитекторов).

Слияние традиций и современности

Это мистериальное действо объединяет на одной сцене духовные стихи и колыбельные различных регионов России, ритмические традиции народов мира, шумовую электронику, авторский видеоарт и современную хореографию. Музыканты исследуют переходные состояния человеческой жизни: между сном и явью, рождением и смертью, одиночеством и единением, повседневностью и духовным озарением. Здесь древняя традиция становится языком современного искусства.

Участники концерта

Вместе с Ольгой Ирисовой на сцене выступит пермский проект «О.Р.З.А.» в составе Андрея Михайлова и Ольги Субботиной. Зрители смогут насладиться звучанием десятков редких инструментов со всего мира. Музыкальное действие будет обогащено саунд-дизайном Александра Спичека, видеоартом Андрея Михайлова и современной хореографией Арины Панфиловой.

Пластическое действие

В пластическом действии примут участие солисты Центра танца Марины Кремнёвой: Марина Кремнёва, Анастасия Милашина и Арина Панфилова. Это концерт обещает стать незабываемым событием для всех ценителей театрального искусства и музыки.