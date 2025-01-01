Меню
Киноафиша Ангел влияния

Спектакль Ангел влияния

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Ангел влияния» Самарского художественного театра «Витражи»

Спектакль «Ангел влияния» – это захватывающая реанимация любви в одном акте, созданная по умной и острой сатире Юрия Михайловича Полякова. Он погружает зрителей в мир, где жизнь представляет собой причудливое переплетение преднамеренных поступков и неожиданных событий.

Сложные семейные отношения

Среднестатистическая супружеская пара оказывается в центре событий, где им предстоит распутать сложный клубок своих отношений. События развиваются так, что даже запланированное может обернуться совершенно иначе. Это поднимает вопрос: случайности, кажущиеся несвязанными, на самом деле могут быть неслучайными?

Шоковая терапия для сердца

Спектакль задаёт важные вопросы о человеческих ценностях. Как показывает опыт героев, иногда «шоковая терапия» становится единственным способом вспомнить о том, что действительно важно в жизни. Это не только развлечение, но и глубокая психологическая драма, заставляющая задуматься о настоящих ценностях.

«Ангел влияния» обещает стать ярким событием в театральной жизни Самары. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию человеческих отношений на сцене театра «Витражи»!

Октябрь
19 октября воскресенье
18:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 300 ₽
31 октября пятница
18:30
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 300 ₽

