Спектакль «Ангел Вася» — история о надежде и вере

«Ангел Вася» — это трогательная история о Васе Листикове, простом советском работяге, который стремится стать идеальным человеком. В сценической версии человечество переселяется под землю в результате апокалипсиса и живет в условиях ожидания возвращения на поверхность. Сначала казалось, что Великое переселение сплотило людей и привело к перезагрузке ценностей. Однако не все верят в «светлое будущее», и в обществе начинают зарождаться хаос, неверие и зло.

Главный герой, Вася, предстаёт перед зрителем как жизнерадостный, добрый и наивный человек. Несмотря на все испытания, такие как коварство и предательство, он сохраняет свои идеалы и продолжает верить в лучшее в людях. Авторы спектакля исследуют тему противопоставления искренней веры в любовь и циничного мира в условиях постапокалипсиса.

Мнение режиссера

Режиссёр Аскар Галимов делится своими размышлениями: «Меня и мою команду всегда волновали вопросы Вечности, бесконечности Души и отсутствия смерти. Спектакль „Ангел Вася“ — это спектакль-посвящение нашему мастеру и педагогу Наталье Назаровой».

Каст и персонажи

В спектакле участвуют:

Вася Листиков — Александр Мильшин

Милочка 2 (его жена) — София Мануилова

Сева (его друг) — Елисей Бобров

Гена (его брат) — Лев Казакевич

Алиса (его сестра) — Александра Веселова

Милочка 3 (его поклонница) — Елизавета Суменова

Сергей Сергеевич (отец поклонницы, диктор центральной радиостанции) — Алексей Смирнов

Авенир Николаевич (библиотекарь) — Илья Фролов

Аким Акимович (отец главного героя) — Давид Нижарадзе

Тетя Саша (лифтер, соседка) — Анастасия Ланина

Валентинов (возлюбленный соседки) — Александр Самсонов

Валуа (директор на предприятии у главного героя) — Мария Аврамова

Оркестр (6 человек) — Лев Казакевич, София Незнамова, Ксения Алтухова, Салиха Юсупова, Ника Ангелова, Рина Назарова

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит задуматься о жизни и человеческих ценностях в условиях сложного мира.