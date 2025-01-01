«Ангел Вася» — это трогательная история о Васе Листикове, простом советском работяге, который стремится стать идеальным человеком. В сценической версии человечество переселяется под землю в результате апокалипсиса и живет в условиях ожидания возвращения на поверхность. Сначала казалось, что Великое переселение сплотило людей и привело к перезагрузке ценностей. Однако не все верят в «светлое будущее», и в обществе начинают зарождаться хаос, неверие и зло.
Главный герой, Вася, предстаёт перед зрителем как жизнерадостный, добрый и наивный человек. Несмотря на все испытания, такие как коварство и предательство, он сохраняет свои идеалы и продолжает верить в лучшее в людях. Авторы спектакля исследуют тему противопоставления искренней веры в любовь и циничного мира в условиях постапокалипсиса.
Режиссёр Аскар Галимов делится своими размышлениями: «Меня и мою команду всегда волновали вопросы Вечности, бесконечности Души и отсутствия смерти. Спектакль „Ангел Вася“ — это спектакль-посвящение нашему мастеру и педагогу Наталье Назаровой».
В спектакле участвуют:
