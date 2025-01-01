Спектакль Angel Street

Angel Street: психологический триллер в викторианском стиле на сцене Театральной Долины

Знаете ли вы, что такое газлайтинг? А мечтали ли вы когда-нибудь побывать в викторианском Лондоне? Ваш шанс настал!

Дамы и господа! Добро пожаловать на Энджел стрит — улицу в благополучном районе Лондона конца 19 века. Устроившись поудобнее и заказав чашечку чая у горничной, вы окажетесь в атмосфере загадок и интриг вместе с мистером и миссис Мэннингем. Этот вечер точно запомнится вам надолго!

Сюжет и жанр

Что вас ожидает на сцене? Семейная драма, английский детектив или психологический триллер? Вам предстоит разгадать тайны лондонского дома вместе с главными героями, пытаясь понять, кто же скрывается за масками их участия в этой игре ума.

О пьесе

Спектакль основан на пьесе английского драматурга Патрика Гамильтона «Газовый свет», которая никогда ранее не издавалась в России. Именно благодаря этой пьесе в психологию вошло понятие «газлайтинг», описывающее манипуляции в межличностных отношениях.

Команда и исполнители

Режиссер-постановщик спектакля — Юлия Парфентьева. В ролях выступают:

Юлия Парфентьева

Антон Ветров

Максим Краснопёров-Васильев

Наталья Толканова / Ирина Быстрова

Анна Руфкина / София Зарембо

Никита Латий

Формат спектакля

Длительность: 2 часа 20 минут, спектакль идет с одним антрактом. Рейтинг 16+.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории на сцене.