Ангел и Демон: Княzz

Юбилейный тур «Княzz» 2025

В 2025 году рок-группа «КняZz» отправляется в новый концертный тур, названный «Ангел и Демон». Программа получила название в честь одноимённой песни со второго альбома группы «Тайна кривых зеркал» — композиции о борьбе двух мистических сил за право быть вместе. Зрителей ждёт насыщенный сет-лист, включающий как любимые хиты, так и новые треки.

Музыкальные сюрпризы и уникальное шоу

Тур 2025 года обещает значительно отличаться от прошлогодней программы «Волшебная книга». Помимо хитов из дискографии «КняZz», в программе прозвучат редкие композиции из репертуара Андрея Князева с группы «Король и Шут». Группа готовит новые аранжировки для некоторых песен, что придаст им свежий и современный звук, насыщенный интересными музыкальными элементами.

Погружение в сказочный мир

Для усиления атмосферы концертов Андрей Князев готовит 3D-визуализации, которые на больших экранах воплотят персонажей песен. Стадионные концерты с программой «Ангел и Демон» будут дополнены уникальными сценическими эффектами, позволяющими зрителям глубже погрузиться в сказочный мир группы.

Юбилейное событие и открытые двери для всех

2025 год станет юбилейным для группы «КняZz» — коллективу исполняется 15 лет. В честь этого знаменательного события музыканты намерены провести особенные выступления, подтверждающие высокий уровень зрелости и мастерства группы. Как всегда, атмосфера единства с залом и совместное пение любимых песен будет приветствоваться.

Группа «КняZz» приглашает всех преданных фанатов и новых зрителей в свой фантастический мир!