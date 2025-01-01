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Ангел и Демон: Княzz
Киноафиша Ангел и Демон: Княzz

Ангел и Демон: Княzz

Сказочный панк от создателя группы «Король и Шут» 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юбилейный тур «Княzz» 2025

В 2025 году рок-группа «КняZz» отправляется в новый концертный тур, названный «Ангел и Демон». Программа получила название в честь одноимённой песни со второго альбома группы «Тайна кривых зеркал» — композиции о борьбе двух мистических сил за право быть вместе. Зрителей ждёт насыщенный сет-лист, включающий как любимые хиты, так и новые треки.

Музыкальные сюрпризы и уникальное шоу

Тур 2025 года обещает значительно отличаться от прошлогодней программы «Волшебная книга». Помимо хитов из дискографии «КняZz», в программе прозвучат редкие композиции из репертуара Андрея Князева с группы «Король и Шут». Группа готовит новые аранжировки для некоторых песен, что придаст им свежий и современный звук, насыщенный интересными музыкальными элементами.

Погружение в сказочный мир

Для усиления атмосферы концертов Андрей Князев готовит 3D-визуализации, которые на больших экранах воплотят персонажей песен. Стадионные концерты с программой «Ангел и Демон» будут дополнены уникальными сценическими эффектами, позволяющими зрителям глубже погрузиться в сказочный мир группы.

Юбилейное событие и открытые двери для всех

2025 год станет юбилейным для группы «КняZz» — коллективу исполняется 15 лет. В честь этого знаменательного события музыканты намерены провести особенные выступления, подтверждающие высокий уровень зрелости и мастерства группы. Как всегда, атмосфера единства с залом и совместное пение любимых песен будет приветствоваться.

Группа «КняZz» приглашает всех преданных фанатов и новых зрителей в свой фантастический мир!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 5 октября
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
18:00 от 3000 ₽
Новосибирск, 27 октября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Ангел и Демон: Княzz

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