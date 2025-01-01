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Анфиса в Виртуале
Билеты от 1000₽
Киноафиша Анфиса в Виртуале

Спектакль Анфиса в Виртуале

Постановка
Театр на Малой Ордынке 12+
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Анфиса в Виртуале» — спектакль для подростков в Москве

Современные подростки погружены в мир компьютерных игр, социальных сетей и чатов. Грань между реальностью и виртуальной жизнью становится все более размытой. Спектакль «Анфиса в Виртуале» осмысляет эту проблему, предлагая зрителям захватывающее путешествие в мир цифровых иллюзий.

Сюжет

Злой компьютерный гений по имени Хакер создает Вирус, способный изъять детей из реальной жизни и перенести их в виртуальную реальность. Здесь они сталкиваются с опасностью: им предстоит пройти «обнуление» и превратиться в бездушные матрицы. Однако самоотверженная отличница Анфиса не оставит своих друзей в беде и отправляется на их поиски. Удастся ли ей вернуть детей домой и разрушить планы Хакера?

Интересные факты

  • Спектакль поднимает актуальные вопросы о влиянии технологий на подростков и их психику.
  • Режиссером выступает известный театральный деятель, который ранее работал над проектами для молодежной аудитории.
  • В спектакле используются современные технологии для создания эффектов виртуальной реальности.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность увидеть «Анфиса в Виртуале»! Спектакль будет интересен не только подросткам, но и всем, кто хочет задуматься о месте технологий в нашей жизни. Ждем вас в театре!

Режиссер
Елена Шевалдыкина
В ролях
Софья Лоренц
Александр Коврыга
Полина Плотникова
Анна Дубровская
Юлия Городничева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
14:00 от 1000 ₽

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