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Aneya
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Aneya

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт ANEYA в Санкт-Петербурге: Погружение в Музыку и Эмоции

Автор-исполнитель ANEYA завоевала сердца миллионов слушателей своей уникальной музыкой. Её песни, такие как «Ты мой абсолют», «Пролетят года» и «А ты всё тот же Странник», стали настоящими хитами, которые не оставляют равнодушными.

Неземная Энергия и Волшебство Звука

ANEYA — это не просто музыка, это волшебный коктейль, который возвращает нас к красоте звуков и эмоций. Её роскошный, виниловый голос, напоенный нотками ностальгии, способен затронуть самые сокровенные чувства. Если бы душа могла говорить, то её голосом стал бы именно ANEYA.

Чувственность и Глубина Текстов

Тексты песен ANEYA — это искренний разговор с собой, это путь к глубине и самопознанию. Каждый концерт становится путешествием в мир чувств, где музыка обретает объем и силу. Чувственная и нежная, но в то же время мощная, её музыка позволяет слушателям ощутить единение в одном пространстве.

Другой Мир на Концерте

Приходите на концерт ANEYA, чтобы оказаться в другом мире — без границ, рамок и стилей. Это событие обещает стать незабываемым и наполненным энергией, способной соединить людей через музыку.

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
19:00 от 2000 ₽

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