Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Aneya
Билеты от 2000₽
Киноафиша Aneya

Aneya

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт ANEYA: Погружение в Музыкальный Мир

ANEYA — автор-исполнитель, чьи песни «Ты мой абсолют», «Пролетят года» и «А ты всё тот же Странник» завоевали сердца миллионов слушателей. Ее творчество — это неземная энергия, пронизанная глубокими эмоциями и искренностью.

Музыка, Которая Тронет Сердце

Песни ANEYA — это не просто мелодии, это мощные произведения, способные затронуть самые глубинные чувства и вернуть связь с высотой. Их изящные текст и мелодии создают уникальный музыкальный коктейль для тех, кто тоскует по истинной красоте в искусстве.

Голос, Который Звучит, Как Душа

Ее виниловый, роскошный голос с нотками ностальгии способен перенести слушателя в другой мир. Если бы к микрофону вышла душа, то это был бы голос ANEYA. Тексты песен — это ваш разговор с собой, путь к внутреннему «я», который проведет вас сквозь эмоции.

Чувственность и Мощь

Музыка ANEYA — это сочетание чувственности и мощи, нежности и объема. Концерт этой талантливой исполнительницы обещает стать настоящим событием, где каждый зритель сможет ощутить единение с другими людьми в одном пространстве.

Не Упустите Шанс

Не упустите возможность стать частью этого музыкального волшебства. Приходите на концерт ANEYA и погрузитесь в мир, свободный от границ, рамок и стилей. Это — шанс увидеть и услышать нечто особенное.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
18:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Владимир Кузьмин
18+
Рок
Владимир Кузьмин
10 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 3000 ₽
Концерт при свечах. Саундтрек-шоу. Людовико Эйнауди и Макс Рихтер
12+
Неоклассика
Концерт при свечах. Саундтрек-шоу. Людовико Эйнауди и Макс Рихтер
9 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
23 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше