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Aneya
Киноафиша Aneya

Aneya

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Aneya: Погружение в мир эмоций

Aneya — автор и исполнитель, чьи песни завоевали сердца миллионов слушателей. Хиты, такие как «Ты мой абсолют», «Пролетят года» и «А ты всё тот же странник», стали настоящими гимнами для многих. Ее уникальный стиль и неподражаемая энергетика делают каждое выступление незабываемым.

Музыка, способная тронуть душу

Aneya дарит слушателям волшебный музыкальный коктейль, который возвращает к красоте и глубине звука. Ее виниловый, роскошный голос наполнен нотами ностальгии, создавая атмосферу, в которой каждый может найти что-то близкое.

Тексты, отражающие внутренний мир

Тексты песен Aneya — это не просто слова, а глубокий разговор с собой. Они ведут нас по пути самопознания и помогают осознать свои чувства. Искренность и честность в каждом слове делают ее музыку особенно привлекательной.

Концерт: Вход в другой мир

Концерт Aneya — это не просто музыкальное событие, это возможность оказаться в другом мире. Она создает пространство, где нет границ, рамок и стилей, позволяя каждому зрителю ощутить единение с другими людьми.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального опыта! Концерт Aneya — это возможность прикоснуться к волшебству и открыть в себе новые горизонты чувств.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 10 октября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
19:00 от 2000 ₽

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