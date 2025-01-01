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Анекдоты XX века
Киноафиша Анекдоты XX века

Спектакль Анекдоты XX века

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Анекдоты XX века» в Молодежном театре на Фонтанке

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль «Анекдоты XX века», который пройдет в Молодежном театре на Фонтанке. Зрителей ждет яркая и увлекательная программа, в которой переплетаются юмористические рассказы, стихи, анекдоты и актерские байки.

Творческое прочтение от Михаила Черняка

В виртуозном исполнении актера Михаила Черняка перед публикой оживут персонажи произведений таких мастеров, как Аверченко, Черный, Агнивцев и Конецкий. Эти авторы мастерски владеют искусством смеха, искусно переходя от ироничных заметок к сарказму. Каждый номер спектакля создает атмосферу легкости и веселья.

Активное участие зрителей

Спектакль напоминает творческий вечер, где публика не просто наблюдает за происходящим, а становится активным и заинтересованным участником. Такой формат позволяет зрителям не только смеяться, но и задумываться над глубокими темами, облеченными в шутливую форму.

Почему стоит посетить

«Анекдоты XX века» — это не просто развлечение, но и возможность погрузиться в атмосферу интеллектуального юмора. Вы сможете насладиться как классическими анекдотами, так и современными интерпретациями, которые заставят вас улыбнуться и вспомнить о забавных ситуациях из жизни.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Михаил Черняк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Анекдоты XX века Анекдоты XX века Анекдоты XX века

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