Andy Schweitzer — Jerry Lee Lewis tribute

Трибьют-концерт Джерри Ли Льюису в баре «Petter»

Бар «Petter» готовит уникальный концерт, который посвящен легендарному Джерри Ли Льюису. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей рока-н-ролла.

Музыканты на одной сцене

В этот вечер бессмертные хиты Джерри Ли Льюиса будут исполняться в новой, но не менее мощной интерпретации. На сцене вместе с австрийским музыкантом Энди Швейцером выступит Petter Live Band, состав которой включает музыкантов из лучших российских коллективов. Каждый из них виртуозно владеет музыкой разных эпох, что добавит особую атмосферу концерту.

Данью уважения

Совместное выступление этих талантливых артистов станет искренней данью уважения неподражаемой энергии Джерри Ли Льюиса. Это будет не просто концерт, а масштабное музыкальное событие, в котором зрители смогут вновь ощутить дух золотой эры рок-н-ролла.

Не упустите шанс!

Приходите в бар «Petter» и станьте свидетелями этого уникального концерта! Не упустите возможность насладиться живым исполнением хитов, которые оставили след в истории музыки.