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Andro и Mona
Киноафиша Andro и Mona

Andro и Mona

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Andro и Mona в клубе «Aura»

29 апреля в Воронеже состоится большой концерт талантливых исполнителей Andro и Mona. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки для всех поклонников современного звучания!

Звезды под одной крышей

В программе концерта прозвучат лучшие хиты, такие как «Зари», «Дороже золота», «Город дорог», «Х.О», «Ночной рейс» и многие другие.

Andro: молодой талант

Andro — это талантливый молодой певец с уникальным голосом, который уже успел завоевать сердца поклонников своими хитами. Его песни, такие как «Зари» и «Х.О.», стали настоящими хитами на музыкальных платформах.

Mona: восходящая звезда

Mona — самая популярная исполнительница в России по версии Яндекс Музыка, с более чем 8 миллионами ежемесячных слушателей. Она также была удостоена награды «Прорыв года» на премии ЖАРА Music Awards, что подчеркивает её огромный вклад в современную музыку.

Не упустите возможность посетить этот уникальный концерт и насладиться яркими музыкальными моментами в компании любимых исполнителей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 2 октября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 2800 ₽

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