Концерт Andro и Mona в клубе «Aura»

29 апреля в Воронеже состоится большой концерт талантливых исполнителей Andro и Mona. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки для всех поклонников современного звучания!

Звезды под одной крышей

В программе концерта прозвучат лучшие хиты, такие как «Зари», «Дороже золота», «Город дорог», «Х.О», «Ночной рейс» и многие другие.

Andro: молодой талант

Andro — это талантливый молодой певец с уникальным голосом, который уже успел завоевать сердца поклонников своими хитами. Его песни, такие как «Зари» и «Х.О.», стали настоящими хитами на музыкальных платформах.

Mona: восходящая звезда

Mona — самая популярная исполнительница в России по версии Яндекс Музыка, с более чем 8 миллионами ежемесячных слушателей. Она также была удостоена награды «Прорыв года» на премии ЖАРА Music Awards, что подчеркивает её огромный вклад в современную музыку.

Не упустите возможность посетить этот уникальный концерт и насладиться яркими музыкальными моментами в компании любимых исполнителей!