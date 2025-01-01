Концерт Andro и Mona в клубе «Aura»

29 апреля в Воронеже пройдет большой концерт талантливого молодого певца Andro и популярной исполнительницы Mona. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки!

Программа вечера

На концерте прозвучат лучшие хиты исполнителей, такие как:

«Зари»

«Дороже золота»

«Город дорог»

«Х.О»

«Ночной рейс»

и многие другие!

Знакомьтесь с артистами

Andro — это талантливый молодой певец с уникальным голосом. Он успел завоевать сердца поклонников своими хитами «Зари» и «Х.О.», которые стали настоящими музыкальными знаками времени.

Mona — самая популярная исполнительница в России по версии Яндекс Музыка. С более чем 8 миллионами ежемесячных слушателей, она также была удостоена награды «Прорыв года» на премии ЖАРА Music Awards. Ее музыка вдохновляет и радует поклонников по всей стране.

Не пропустите!

Концерт пройдет в клубе «Aura», который славится своей атмосферой и качественным звуком. Убедитесь, что вы не пропустите это яркое событие!