Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Andro и Mona
Киноафиша Andro и Mona

Andro и Mona

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Andro и Mona в клубе «Aura»

29 апреля в Воронеже пройдет большой концерт талантливого молодого певца Andro и популярной исполнительницы Mona. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки!

Программа вечера

На концерте прозвучат лучшие хиты исполнителей, такие как:

  • «Зари»
  • «Дороже золота»
  • «Город дорог»
  • «Х.О»
  • «Ночной рейс»
  • и многие другие!

Знакомьтесь с артистами

Andro — это талантливый молодой певец с уникальным голосом. Он успел завоевать сердца поклонников своими хитами «Зари» и «Х.О.», которые стали настоящими музыкальными знаками времени.

Mona — самая популярная исполнительница в России по версии Яндекс Музыка. С более чем 8 миллионами ежемесячных слушателей, она также была удостоена награды «Прорыв года» на премии ЖАРА Music Awards. Ее музыка вдохновляет и радует поклонников по всей стране.

Не пропустите!

Концерт пройдет в клубе «Aura», который славится своей атмосферой и качественным звуком. Убедитесь, что вы не пропустите это яркое событие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 2 октября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Павел Дедищев
18+
Юмор
Павел Дедищев
22 октября в 19:00 Воронежский ДК железнодорожников
от 1600 ₽
Стендап
18+
Юмор
Стендап
29 июля в 20:00 Воронежский стендап-клуб
от 300 ₽
Виктор Салтыков
12+
Поп Эстрада
Виктор Салтыков
16 ноября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше