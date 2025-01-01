Andro и Mona

29 апреля в Воронеже пройдет большой концерт талантливого молодого певца Andro и популярной исполнительницы Mona. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки!
На концерте прозвучат лучшие хиты исполнителей, такие как:
Andro — это талантливый молодой певец с уникальным голосом. Он успел завоевать сердца поклонников своими хитами «Зари» и «Х.О.», которые стали настоящими музыкальными знаками времени.
Mona — самая популярная исполнительница в России по версии Яндекс Музыка. С более чем 8 миллионами ежемесячных слушателей, она также была удостоена награды «Прорыв года» на премии ЖАРА Music Awards. Ее музыка вдохновляет и радует поклонников по всей стране.
Концерт пройдет в клубе «Aura», который славится своей атмосферой и качественным звуком. Убедитесь, что вы не пропустите это яркое событие!