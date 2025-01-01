Спектакль Андрис Лиепа 6:0

Приглашаем вас на уникальный вечер балета «Андрис Лиепа 6:0», который состоится 22 апреля 2025 года в Большом Концертном Зале «Октябрьский». Это событие проходит в рамках проекта «Автографы и имиджи» и станет настоящим подарком для всех поклонников балетного искусства.
Андрис Лиепа — народный артист России, чье имя стало синонимом выдающегося таланта в мире современного балета. Его карьера включает премьерные выступления в таких театрах, как Большой и Мариинский, а также в Американском балетном театре (ABT). Он был первым русским танцовщиком, которому советское правительство дало разрешение работать за границей, что на тот момент было настоящей смелостью.
Известный балетный критик Виолетта Майниеце отметила: «В Андрисе поразительным образом соединились неисправимый романтик и рациональный человек дела». Сам Андрис говорит о балете: «Это огромная часть жизни. Человек, который заразился этим вирусом любви к балету, без этого уже жить не может».
Гостей ждёт исключительная программа с великолепными балетными номерами в исполнении лучших современных танцовщиков. На вечере будет представлен проникновенный рассказ Андриса Лиепы о его творческом пути и опыте работы с легендами мирового искусства.
На сцене выступят:
*Возможны изменения в составе участников.
Не пропустите этот уникальный праздник балета в балетной столице мира!