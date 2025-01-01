Спектакль Андрис Лиепа 6:0

Юбилейный гала-концерт Андриса Лиепы в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный вечер балета «Андрис Лиепа 6:0», который состоится 22 апреля 2025 года в Большом Концертном Зале «Октябрьский». Это событие проходит в рамках проекта «Автографы и имиджи» и станет настоящим подарком для всех поклонников балетного искусства.

Творческий путь Андриса Лиепы

Андрис Лиепа — народный артист России, чье имя стало синонимом выдающегося таланта в мире современного балета. Его карьера включает премьерные выступления в таких театрах, как Большой и Мариинский, а также в Американском балетном театре (ABT). Он был первым русским танцовщиком, которому советское правительство дало разрешение работать за границей, что на тот момент было настоящей смелостью.

Известный балетный критик Виолетта Майниеце отметила: «В Андрисе поразительным образом соединились неисправимый романтик и рациональный человек дела». Сам Андрис говорит о балете: «Это огромная часть жизни. Человек, который заразился этим вирусом любви к балету, без этого уже жить не может».

Программа вечера

Гостей ждёт исключительная программа с великолепными балетными номерами в исполнении лучших современных танцовщиков. На вечере будет представлен проникновенный рассказ Андриса Лиепы о его творческом пути и опыте работы с легендами мирового искусства.

Участники концерта

На сцене выступят:

Виктория Терешкина – народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра

Рената Шакирова – прима-балерина Мариинского театра

Юлия Махалина – народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра

Анжелина Воронцова – заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра

Евгения Образцова – заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра

Дарья Хохлова – первая солистка Большого театра

Мария Ильюшкина – первая солистка балета Мариинского театра

Анастасия Заклинская – солистка балета театра «Астана Опера»

Семен Чудин – заслуженный артист России, премьер Большого театра России

Артемий Беляков – премьер Большого театра России

Бахтияр Адамжан – заслуженный деятель Казахстана, ведущий солист балета театра «Астана Опера»

Эван Капитен – первый солист Мариинского театра

Роман Беляков – первый солист Мариинского театра

и другие артисты

*Возможны изменения в составе участников.

Не пропустите этот уникальный праздник балета в балетной столице мира!