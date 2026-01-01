Уникальный концерт хёрди-гёрди

Вас ожидает захватывающее событие — концерт Андрея Виноградова, единственного профессионального исполнителя на хёрди-гёрди в России. Этот редкий инструмент, известный как европейская колёсная лира, станет основой для музыкального путешествия через этнические традиции различных стран.

Музыкальное разнообразие

Андрей исполнит мікс экзотических мелодий из Болгарии, Македонии, Турции, России и Германии. Зрители услышат как импровизационные композиции, так и оригинальные авторские аранжировки. В финале концерта прозвучит известная композиция «Reverse Dance», которая собрала более 10 миллионов просмотров на YouTube.

Знакомство с инструментом

После выступления у вас будет возможность задать вопросы Андрею Виноградову и узнать больше о его уникальном инструменте, созданном знаменитым европейским мастером Вольфгангом Вайзельбаумером. Это отличная возможность пообщаться с музыкантом и погрузиться в мир хёрди-гёрди.

Биография музыканта

Андрей Виноградов родился в Екатеринбурге и является выпускником музыкального училища им. П.И. Чайковского (класс композиции). В 1982 году он продолжил обучение в Российской академии музыки им. Гнесиных (джазовое фортепиано, класс Игоря Бриля). С 1984 года Андрей выступает в группе «Арсенал» Алексея Козлова и активно участвует в музыкальных фестивалях как в России, так и за границей.

Музыкант имеет в своем активе несколько записанных альбомов, в числе которых «Russian Hurdy-Gurdy Tunes» и «Russian Strolling Beggars Tunes», посвященные русской колёсной лире. Также он создал альбомы, отражающие европейскую традицию: «Music For Hurdy-Gurdy», «Aequilibrium» и «Distant Calls».

Андрей Виноградов на протяжении многих лет активно популяризирует европейскую школу игры на хёрди-гёрди в России, делая музыку этого инструмента доступной широкой аудитории.