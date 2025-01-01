Андрей Усанов и группа Белая Русь. Хиты Белоруссии

Концерт Андрея Усанова и группы «Белая Русь» в Зале Церковных Соборов

По многочисленным просьбам зрителей 9 ноября 2024 года в одном из лучших столичных залов – Зале Церковных Соборов – вновь состоится концерт Андрея Усанова и группы «Белая Русь». Этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей белорусской эстрады.

Музыкальная программа

В программе концерта зрители смогут насладиться настоящим букетом хитов белорусской музыки. Среди исполненных песен: «Беловежская пуща», «А я лягу-прилягу», «Малиновка», «За полчаса до весны», «Алеся», «Александрина», «Колодец», «Бывайте здоровы» и многие другие. Эти мелодии стали настоящими классиками, которые знакомы и любимы многими поколениями.

Андрей Усанов – талант белорусской эстрады

Андрей Усанов – солист и создатель группы «Белая Русь». С 2008 года он был главным солистом Белорусского государственного ансамбля «Песняры» и объездил с ним всю Беларусь и множество городов России. Его голос зрители называют «золотым голосом Беларуси». Группа «Белая Русь» продолжает традиции легендарного ансамбля, предлагая зрителям фирменное белорусское звучание, авторские аранжировки и элегантное сочетание фолка с современной музыкой.

Специальные гости концерта

В концерте также примут участие специальные гости, молодые талантливые артисты, которые активно развивают белорусскую музыкальную сцену:

Петр Елфимов – белорусский певец и музыкант, представлявший Беларусь на Евровидении в 2009 году. Он также является участником «Славянского базара» и обладателем гран-при Международного конкурса «Витебск-2004».

– белорусский певец и музыкант, представлявший Беларусь на Евровидении в 2009 году. Он также является участником «Славянского базара» и обладателем гран-при Международного конкурса «Витебск-2004». Алёна Петровская – очаровательная певица, чье творчество глубоко связано с белорусскими песнями. Она принимала участие в «Славянском базаре» и стала гостем фестиваля «Душевные песни» в Минске в сентябре 2024 года.

– очаровательная певица, чье творчество глубоко связано с белорусскими песнями. Она принимала участие в «Славянском базаре» и стала гостем фестиваля «Душевные песни» в Минске в сентябре 2024 года. Эдуард Ханок – выдающийся белорусский композитор и народный артист Беларуси.

Успех программы «Хиты Белоруссии»

Важно отметить, что ранее программа «Хиты Белоруссии» уже не раз с большим успехом проходила в Москве в Зале Церковных Соборов. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам атмосферу тепла и уюта с лучшими белорусскими песнями!