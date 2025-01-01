Меню
Андрей Топоев
Билеты от 600₽
Киноафиша Андрей Топоев

Андрей Топоев

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Андрей Топоев: стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт Андрея Топоева, который состоится в уютных стенах Standup Club на Трубной. Этот талантливый комик обещает зарядить зал позитивом и зарядкой для ума!

О спектакле

Андрей Топоев — признанный мастер комедийного жанра, известный своим уникальным стилем и умением находить юмор в повседневной жизни. На его концертах нельзя не усмехнуться, ведь каждый номер — это свежий взгляд на привычные вещи.

Зачем посетить?

  • Погружение в атмосферу легкости и позитива.
  • Необычные и остроумные истории из жизни комика.
  • Возможность побыть в компании единомышленников, любящих хороший юмор.

Интересные факты о Топоеве

Андрей начинал свою карьеру в импровизационных театрах, что наложило отпечаток на его стиль. Каждый его концерт — это не просто выступление, а живое взаимодействие с аудиторией, где он готов шутить по ходу дела.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 600 ₽

