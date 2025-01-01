Меню
Андрей Топоев. Стендап концерт
Андрей Топоев. Стендап концерт

Андрей Топоев. Стендап концерт

18+
Возраст 18+
О концерте

Андрей Топоев: Стендап концерт в Standup Club на Трубной

Не пропустите уникальный стендап концерт Андрея Топоева, который пройдет в Standup Club на Трубной! Этот вечер обещает быть полным остроумия и искренних эмоций.

О программе

Андрей Топоев известен своим оригинальным стилем и способностью находить юмор в обыденных ситуациях. В программе концерта — новые шутки, которые точно заставят вас смеяться и задумываться. Топоев умело сочетает личные истории с актуальными темами, что делает его выступления особенно близкими и понятными зрителям.

Рекомендации

Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места. Также вы можете насладиться напитками и закусками в баре клуба перед началом выступления. Не забывайте делиться впечатлениями и впечатляющими моментами с друзьями!

Стендап концерт Андрея Топоева — это отличный способ провести вечер в компании отличного юмора и приятной атмосферы. Приходите, будет весело!

Декабрь
20 декабря суббота
19:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

