Спектакль Андрей Свяцкий. Творческий вечер

Андрей Свяцкий: сольный концерт артиста и музыканта в Екатерининском собрании

Андрей Свяцкий — яркий представитель театрального и музыкального искусства России. В 1996 году он окончил актерское отделение Санкт-Петербургской академии театрального искусства, после чего продолжил образование на вокальном и режиссерском отделениях Санкт-Петербургской государственной консерватории. Его дипломный спектакль, опера Станислава Монюшко «Слово чести», стал настоящим дебютом, где он исполнил главную партию в качестве вокалиста.

Достижения и конкурсы

В 2000 году Свяцкий успешно завершил обучение в консерватории. За свою карьеру он стал лауреатом и обладателем Гран-при всероссийских конкурсов романса, а также дипломантом международного конкурса «Романсиада». Это свидетельствует о высоком уровне его мастерства и признании в профессиональной среде.

Концертная деятельность

Андрей активно выступает как в России, так и за ее пределами. Его концерты проходят в известных концертных залах Санкт-Петербурга, таких как Октябрьский и Большой зал филармонии. Сольные выступления чаще всего проходят в концертном зале у Финляндского и в Белом зале Политехнического университета.

Сольные программы

Свяцкий предлагает разнообразные сольные программы, среди которых:

«Романсы»

«Песни Александра Вертинского с куклами»

«Неаполитанские и итальянские песни»

«Песни Булата Окуджавы»

«Танго от Вадима Козина до Владимира Высоцкого»

«Песни и романсы из кинофильмов»

«Песни Микаэла Таривердиева и Исаака Шварца»

«Городские романсы на стихи поэтов классиков»

«Польские танго»

«Песни военных лет»

«Лирическая советская песня»

Каждая программа — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу разных эпох и музыкальных жанров. Не упустите шанс стать свидетелем искусства, которое вдохновляет и трогает сердца зрителей!