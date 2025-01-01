Меню
Андрей Свяцкий. Творческий вечер
Киноафиша Андрей Свяцкий. Творческий вечер

Спектакль Андрей Свяцкий. Творческий вечер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Андрей Свяцкий: сольный концерт артиста и музыканта в Екатерининском собрании

Андрей Свяцкий — яркий представитель театрального и музыкального искусства России. В 1996 году он окончил актерское отделение Санкт-Петербургской академии театрального искусства, после чего продолжил образование на вокальном и режиссерском отделениях Санкт-Петербургской государственной консерватории. Его дипломный спектакль, опера Станислава Монюшко «Слово чести», стал настоящим дебютом, где он исполнил главную партию в качестве вокалиста.

Достижения и конкурсы

В 2000 году Свяцкий успешно завершил обучение в консерватории. За свою карьеру он стал лауреатом и обладателем Гран-при всероссийских конкурсов романса, а также дипломантом международного конкурса «Романсиада». Это свидетельствует о высоком уровне его мастерства и признании в профессиональной среде.

Концертная деятельность

Андрей активно выступает как в России, так и за ее пределами. Его концерты проходят в известных концертных залах Санкт-Петербурга, таких как Октябрьский и Большой зал филармонии. Сольные выступления чаще всего проходят в концертном зале у Финляндского и в Белом зале Политехнического университета.

Сольные программы

Свяцкий предлагает разнообразные сольные программы, среди которых:

  • «Романсы»
  • «Песни Александра Вертинского с куклами»
  • «Неаполитанские и итальянские песни»
  • «Песни Булата Окуджавы»
  • «Танго от Вадима Козина до Владимира Высоцкого»
  • «Песни и романсы из кинофильмов»
  • «Песни Микаэла Таривердиева и Исаака Шварца»
  • «Городские романсы на стихи поэтов классиков»
  • «Польские танго»
  • «Песни военных лет»
  • «Лирическая советская песня»

Каждая программа — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу разных эпох и музыкальных жанров. Не упустите шанс стать свидетелем искусства, которое вдохновляет и трогает сердца зрителей!

