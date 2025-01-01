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Андрей Сморчков. Основы Римской цивилизации
Билеты от 1000₽
Киноафиша Андрей Сморчков. Основы Римской цивилизации

Андрей Сморчков. Основы Римской цивилизации

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Андрея Сморчкова «Основы Римской цивилизации»

Приглашаем вас на лекцию Андрея Михайловича Сморчкова, доктора исторических наук и профессора кафедры истории древнего мира ИВКА РГГУ. В рамках лекции будут рассмотрены основные представления о Римской цивилизации, а также штампы, сложившиеся в современной массовой культуре.

Темы лекции

  • Каковы положительные образы Рима?
  • Что такое римская цивилизация и когда она началась?
  • Как римляне воспринимали себя и свою историческую миссию?
  • Кто такой «настоящий римлянин»?
  • Образ Рима в научно-познавательных фильмах: что настораживает и как их правильно воспринимать?

Андрей Сморчков постарается ответить на эти и другие вопросы, не претендуя на абсолютную истину, а лишь делясь своим опытом и знаниями.

О лекторе

Андрей Михайлович Сморчков является автором множества научных работ и переводов с латинского и древнегреческого языков. Его глубокие знания в области истории античности делают лекцию незаменимой для всех интересующихся историей Рима.

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность погрузиться в мир Римской цивилизации и расширить свои знания под руководством эксперта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
18:00 от 1000 ₽

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