Приглашаем вас на лекцию Андрея Михайловича Сморчкова, доктора исторических наук и профессора кафедры истории древнего мира ИВКА РГГУ. В рамках лекции будут рассмотрены основные представления о Римской цивилизации, а также штампы, сложившиеся в современной массовой культуре.
Андрей Сморчков постарается ответить на эти и другие вопросы, не претендуя на абсолютную истину, а лишь делясь своим опытом и знаниями.
Андрей Михайлович Сморчков является автором множества научных работ и переводов с латинского и древнегреческого языков. Его глубокие знания в области истории античности делают лекцию незаменимой для всех интересующихся историей Рима.
Возрастное ограничение: 6+
Не упустите возможность погрузиться в мир Римской цивилизации и расширить свои знания под руководством эксперта!