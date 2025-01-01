Лекция Андрея Сморчкова «Основы Римской цивилизации»

Приглашаем вас на лекцию Андрея Михайловича Сморчкова, доктора исторических наук и профессора кафедры истории древнего мира ИВКА РГГУ. В рамках лекции будут рассмотрены основные представления о Римской цивилизации, а также штампы, сложившиеся в современной массовой культуре.

Темы лекции

Каковы положительные образы Рима?

Что такое римская цивилизация и когда она началась?

Как римляне воспринимали себя и свою историческую миссию?

Кто такой «настоящий римлянин»?

Образ Рима в научно-познавательных фильмах: что настораживает и как их правильно воспринимать?

Андрей Сморчков постарается ответить на эти и другие вопросы, не претендуя на абсолютную истину, а лишь делясь своим опытом и знаниями.

О лекторе

Андрей Михайлович Сморчков является автором множества научных работ и переводов с латинского и древнегреческого языков. Его глубокие знания в области истории античности делают лекцию незаменимой для всех интересующихся историей Рима.

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность погрузиться в мир Римской цивилизации и расширить свои знания под руководством эксперта!