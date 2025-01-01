Лекция Андрея Сморчкова о Капитолийской волчице

Знаменитая статуя Капитолийской волчицы давно заняла место символа Рима – как в древности, так и в современности. Ее происхождение и датировка вызывают горячие споры среди ученых уже более 20 лет. В лекции, которая пройдет под руководством Андрея Сморчкова, будут рассмотрены ключевые аспекты этой дискуссии.

Темы лекции

Андрей Сморчков, доктор исторических наук и профессор, обсуждает:

аргументацию различных сторон конфликта,

роль историков в условиях неясности,

влияние СМИ на научные дебаты.

Лектор поделится своим личным опытом взаимодействия с образами Волчицы, а также расскажет о религиозных и социально-политических значениях волка и волчицы для древних римлян.

О лекторе

Андрей Михайлович Сморчков является профессором кафедр истории древнего мира и античности в РГГУ и ВШЭ. Его исследования охватывают широкий спектр тем, в том числе он является автором множества научных работ и переводов с латинского и древнегреческого языков.