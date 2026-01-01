Андрей Серебренников. Сольный концерт

Стендап-концерт Андрея Серебренникова

Приглашаем вас на уникальный стендап-контент от Андрея Серебренникова, известного комика и участника популярных шоу «Stand Up» на ТНТ, «Разгоны» и «Книжный клуб». В программе — лучшие шутки, тонкий юмор и выверенные панчлайны, которые заставляют зрителей не только смеяться, но и задумываться над привычными вещами.

Уютная атмосфера стендап-клуба Still

Стендап-клуб Still — это уютное место в самом сердце Москвы с собственной верандой. Здесь вечера начинаются ещё до выхода комиков на сцену, благодаря живой атмосфере, тихому внутреннему двору и вкуснейшему меню.

Клуб предлагает комфортную рассадку с мягкими креслами и диванами, а также отличный обзор сцены из любой точки зала, даже с самых дальних рядов. На протяжении концерта зрители могут заказывать блюда и напитки из полноценного меню, так как в клубе есть собственная кухня.

Удобное расположение

Стендап-клуб Still находится всего в 10 минутах от станции метро в историческом особняке на Покровке, что делает ваш визит ещё приятнее. После выступления вы можете вернуться на уютную веранду и продолжить вечер в отличной компании.

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошего юмора и приятной атмосферы — приходите на концерт Андрея Серебренникова!