Андрей Петров. Музыка большого экрана

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки «Андрей Петров. Музыка большого экрана», который состоится в Белом зале Политехнического университета Петра Великого.

О программе

В программе концерта представлены лучшие произведения выдающегося композитора Андрея Петрова, которые были написаны для кино и театра. Зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, ставшими неотъемлемой частью российской культуры.

Интересные факты

Андрей Петров — один из самых известных композиторов советского и постсоветского кино.

Его музыка сопровождала такие фильмы, как «Девчата», «Старики-разбойники» и «Место встречи изменить нельзя».

В этом концерте будут представлены как известные, так и редкие произведения, которые не часто исполняются на концертах.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте университета или в кассах театра. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заблаговременно позаботиться о покупке.

Не упустите шанс окунуться в мир замечательной музыки и насладиться атмосферой творчества Андрея Петрова!