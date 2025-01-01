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Андрей Петров. Музыка большого экрана
Киноафиша Андрей Петров. Музыка большого экрана

Андрей Петров. Музыка большого экрана

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Андрей Петров. Музыка большого экрана

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки «Андрей Петров. Музыка большого экрана», который состоится в Белом зале Политехнического университета Петра Великого.

О программе

В программе концерта представлены лучшие произведения выдающегося композитора Андрея Петрова, которые были написаны для кино и театра. Зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, ставшими неотъемлемой частью российской культуры.

Интересные факты

  • Андрей Петров — один из самых известных композиторов советского и постсоветского кино.
  • Его музыка сопровождала такие фильмы, как «Девчата», «Старики-разбойники» и «Место встречи изменить нельзя».
  • В этом концерте будут представлены как известные, так и редкие произведения, которые не часто исполняются на концертах.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте университета или в кассах театра. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заблаговременно позаботиться о покупке.

Не упустите шанс окунуться в мир замечательной музыки и насладиться атмосферой творчества Андрея Петрова!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
18:00 от 440 ₽

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