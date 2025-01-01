Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки «Андрей Петров. Музыка большого экрана», который состоится в Белом зале Политехнического университета Петра Великого.
В программе концерта представлены лучшие произведения выдающегося композитора Андрея Петрова, которые были написаны для кино и театра. Зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, ставшими неотъемлемой частью российской культуры.
Билеты на концерт можно приобрести на сайте университета или в кассах театра. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заблаговременно позаботиться о покупке.
Не упустите шанс окунуться в мир замечательной музыки и насладиться атмосферой творчества Андрея Петрова!