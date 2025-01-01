Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Андрей Межулис. Вертинский на все времена
Билеты от 1800₽
Киноафиша Андрей Межулис. Вертинский на все времена

Спектакль Андрей Межулис. Вертинский на все времена

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Творчество Вертинского в музыкальном моноспектакле

Актер Театра Моссовета, заслуженный артист России Андрей Межулис представит зрителям уникальный музыкальный моноспектакль. В программе прозвучат не только песни и музыкальные композиции, но и отрывки из писем и воспоминаний Александра Николаевича Вертинского.

Вдохновение из прошлого

Александр Вертинский — выдающийся поэт, композитор и певец, чье творчество продолжает восхищать публику уже более ста лет. Его песни пронизаны романтикой, ностальгией и глубокими чувствами, что делает их актуальными и в наши дни.

О спектакле

Моноспектакль Андрея Межулиса обещает стать не просто концертом, а настоящим путешествием в мир эмоций и воспоминаний. Зрители смогут насладиться не только музыкальными композициями, но и погрузиться в атмосферу, которую создает сам артист, передавая дух времени Вертинского.

Не упустите возможность

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который позволит вам заново открыть для себя творчество Вертинского через призму талантливого исполнителя. Подробности о датах и билетах можно узнать на сайте театра.

В ролях
Андрей Межулис

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
20:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
27 сентября в 15:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Воскресение
16+
Драма
Воскресение
10 октября в 19:00 Театр Гоголя
от 1000 ₽
Загадка амулета
6+
Детский Иммерсивный
Загадка амулета
16 августа в 10:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше