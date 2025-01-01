Спектакль Андрей Межулис. Вертинский на все времена

Актер Театра Моссовета, заслуженный артист России Андрей Межулис представит зрителям уникальный музыкальный моноспектакль. В программе прозвучат не только песни и музыкальные композиции, но и отрывки из писем и воспоминаний Александра Николаевича Вертинского.
Александр Вертинский — выдающийся поэт, композитор и певец, чье творчество продолжает восхищать публику уже более ста лет. Его песни пронизаны романтикой, ностальгией и глубокими чувствами, что делает их актуальными и в наши дни.
Моноспектакль Андрея Межулиса обещает стать не просто концертом, а настоящим путешествием в мир эмоций и воспоминаний. Зрители смогут насладиться не только музыкальными композициями, но и погрузиться в атмосферу, которую создает сам артист, передавая дух времени Вертинского.
Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который позволит вам заново открыть для себя творчество Вертинского через призму талантливого исполнителя. Подробности о датах и билетах можно узнать на сайте театра.