Спектакль Андрей Межулис. Вертинский на все времена

Творчество Вертинского в музыкальном моноспектакле

Актер Театра Моссовета, заслуженный артист России Андрей Межулис представит зрителям уникальный музыкальный моноспектакль. В программе прозвучат не только песни и музыкальные композиции, но и отрывки из писем и воспоминаний Александра Николаевича Вертинского.

Вдохновение из прошлого

Александр Вертинский — выдающийся поэт, композитор и певец, чье творчество продолжает восхищать публику уже более ста лет. Его песни пронизаны романтикой, ностальгией и глубокими чувствами, что делает их актуальными и в наши дни.

О спектакле

Моноспектакль Андрея Межулиса обещает стать не просто концертом, а настоящим путешествием в мир эмоций и воспоминаний. Зрители смогут насладиться не только музыкальными композициями, но и погрузиться в атмосферу, которую создает сам артист, передавая дух времени Вертинского.

Не упустите возможность

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который позволит вам заново открыть для себя творчество Вертинского через призму талантливого исполнителя. Подробности о датах и билетах можно узнать на сайте театра.