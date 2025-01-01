Меню
Андрей Макаров. Тайны текстов
Билеты от 4000₽
Киноафиша Андрей Макаров. Тайны текстов

Андрей Макаров. Тайны текстов

16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по герменевтике в лектории «Прямая речь»

Философ и культуролог Андрей Макаров продолжает цикл мастер-классов по герменевтике – искусству понимать сложные тексты. На этот раз он предлагает углубиться в изучение одного из самых влиятельных текстов постмодернизма – эссе Жана Бодрийяра «В тени молчаливого большинства».

Почему стоит изучить Бодрийяра?

Жан Бодрийяр, один из столпов французского постмодернизма, ввел в философский оборот такие ключевые понятия, как «симулякр», «смерть идеологии» и «гиперправдивость». В рамках мастер-класса вы сможете обсудить его идеи и разобраться, почему никакая идеология не может укорениться в сознании человека информационного общества.

Что вы узнаете на мастер-классе?

Мастер-класс предоставит вам практические навыки, которые пригодятся не только для анализа сложных текстов, но и для развития критического мышления, расширения кругозора, а также для пересмотра личных убеждений. Рекомендуем заранее ознакомиться с эссе «В тени молчаливого большинства, или Конец социального», чтобы ваша работа на занятии была наиболее продуктивной.

Кому пригодятся навыки герменевтики?

  • блогерам, журналистам, писателям, редакторам и другим представителям пишущих профессий;
  • юристам, историкам, политологам;
  • преподавателям и исследователям;
  • всем, кто стремится глубже понимать тексты и видеть за ними целый мир.

Информация о лектории

Примерная продолжительность: 3 часа с перерывом.
Рекомендуемый возраст: 16+.
Если у вас нет возможности присутствовать на мероприятии вживую, вы можете присоединиться онлайн!

О преподавателе

Андрей Макаров – доктор философских наук, профессор, культуролог, телеведущий и бизнес-тренер. Он умеет увлекательно рассказывать о сложных предметах, таких как логика, риторика и философия, и является постоянным спикером «Прямой речи».

Ноябрь
3 ноября понедельник
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 4000 ₽

