Мастер-класс по герменевтике в лектории «Прямая речь»

Философ и культуролог Андрей Макаров продолжает цикл мастер-классов по герменевтике – искусству понимать сложные тексты. На этот раз он предлагает углубиться в изучение одного из самых влиятельных текстов постмодернизма – эссе Жана Бодрийяра «В тени молчаливого большинства».

Почему стоит изучить Бодрийяра?

Жан Бодрийяр, один из столпов французского постмодернизма, ввел в философский оборот такие ключевые понятия, как «симулякр», «смерть идеологии» и «гиперправдивость». В рамках мастер-класса вы сможете обсудить его идеи и разобраться, почему никакая идеология не может укорениться в сознании человека информационного общества.

Что вы узнаете на мастер-классе?

Мастер-класс предоставит вам практические навыки, которые пригодятся не только для анализа сложных текстов, но и для развития критического мышления, расширения кругозора, а также для пересмотра личных убеждений. Рекомендуем заранее ознакомиться с эссе «В тени молчаливого большинства, или Конец социального», чтобы ваша работа на занятии была наиболее продуктивной.

Кому пригодятся навыки герменевтики?

блогерам, журналистам, писателям, редакторам и другим представителям пишущих профессий;

юристам, историкам, политологам;

преподавателям и исследователям;

всем, кто стремится глубже понимать тексты и видеть за ними целый мир.

Информация о лектории

Примерная продолжительность: 3 часа с перерывом.

Рекомендуемый возраст: 16+.

Если у вас нет возможности присутствовать на мероприятии вживую, вы можете присоединиться онлайн!

О преподавателе

Андрей Макаров – доктор философских наук, профессор, культуролог, телеведущий и бизнес-тренер. Он умеет увлекательно рассказывать о сложных предметах, таких как логика, риторика и философия, и является постоянным спикером «Прямой речи».