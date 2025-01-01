Меню
Андрей Макаров. Тайны текстов
Мастер-класс по герменевтике с Андреем Макаровым

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, который проведет философ и ритор Андрей Макаров. На этом занятии вы узнаете, как применять принципы герменевтики для анализа текстов, а также отточите свои навыки на примере глубокой и многогранной поэзии Анны Ахматовой.

«Не читая и не слушая поэтов, общество приговаривает себя к низшим видам артикуляции, таким, как у политика, торговца или шарлатана... Оно лишается своего собственного эволюционного потенциала. Поэзия — не форма развлечения и даже не вид искусства, а наша антропологическая, генетическая цепь, наш лингвистический маяк».

— Андрей Макаров

Что вас ждет на мастер-классе?

Вы научитесь выявлять скрытые смыслы и глубинные идеи текстов. Эти знания можно будет применять в повседневной работе или учебе. Мы сосредоточимся на анализе стихотворений Ахматовой, но метод герменевтики универсален и подходит для любых текстов — художественных, аналитических, юридических, научных и многих других.

Почему важна герменевтика?

  • Улучшает понимание текстов, их смысла и значения.
  • Развивает критическое мышление и учит задавать правильные вопросы.
  • Расширяет кругозор, знакомя с разными текстами и культурами.
  • Повышает коммуникативные навыки, помогает лучше понимать других.
  • Содействует профессиональному росту.

Кому полезны эти знания?

  • Тем, кто работает в области создания текстов: блогеры, журналисты, писатели, редакторы, переводчики и т.д.
  • Юристам, историкам, политологам.
  • Преподавателям и исследователям.
  • Всем, кто хочет глубже понимать тексты и видеть за ними целый мир.

Рекомендуем заранее ознакомиться с произведениями Ахматовой, чтобы полноценно участвовать в обсуждении.

О спикере

Андрей Макаров — доктор философских наук, профессор и культуролог. Он успешно сочетает роли телеведущего и бизнес-тренера, рассказывая увлекательно о сложных темах, таких как логика, риторика и философия. Андрей является постоянным спикером в лектории «Прямая речь».

Информация о мероприятии

Продолжительность: 3 часа 30 минут с перерывом.

Рекомендуемый возраст: 16+

Если вы не можете прийти на мастер-класс в лекторий, присоединяйтесь онлайн!

6 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:00 от 4500 ₽

