Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, который проведет философ и ритор Андрей Макаров. На этом занятии вы узнаете, как применять принципы герменевтики для анализа текстов, а также отточите свои навыки на примере глубокой и многогранной поэзии Анны Ахматовой.
«Не читая и не слушая поэтов, общество приговаривает себя к низшим видам артикуляции, таким, как у политика, торговца или шарлатана... Оно лишается своего собственного эволюционного потенциала. Поэзия — не форма развлечения и даже не вид искусства, а наша антропологическая, генетическая цепь, наш лингвистический маяк».
— Андрей Макаров
Вы научитесь выявлять скрытые смыслы и глубинные идеи текстов. Эти знания можно будет применять в повседневной работе или учебе. Мы сосредоточимся на анализе стихотворений Ахматовой, но метод герменевтики универсален и подходит для любых текстов — художественных, аналитических, юридических, научных и многих других.
Рекомендуем заранее ознакомиться с произведениями Ахматовой, чтобы полноценно участвовать в обсуждении.
Андрей Макаров — доктор философских наук, профессор и культуролог. Он успешно сочетает роли телеведущего и бизнес-тренера, рассказывая увлекательно о сложных темах, таких как логика, риторика и философия. Андрей является постоянным спикером в лектории «Прямая речь».
Продолжительность: 3 часа 30 минут с перерывом.
Рекомендуемый возраст: 16+
Если вы не можете прийти на мастер-класс в лекторий, присоединяйтесь онлайн!