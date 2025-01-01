Лекция о культуре в лектории «Прямая речь»

Эта лекция открывает цикл по истории культуры человеческой цивилизации, который прочитает философ и культуролог Андрей Макаров. Культура абсолютно необходима нам, чтобы быть людьми. Она формирует нашу сущность, однако культура не всегда делает человека хорошим. А каким же образом она формирует личность? И каким образом происходит воспитание человека в культурной среде? На эти вопросы мы попробуем найти ответы в ходе лекций.

Философский подход к культуре

Андрей Макаров предлагает рассматривать культуру не только как сферу искусства, но и как способ управления личностью и обществом в целом. В цикле мы подойдем к истории культуры с философской точки зрения. Как писал Паскаль: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий». Культура — это среда, в которую мы рождаемся и благодаря которой становимся людьми. Поэтому понимание культурных универсалий необходимо на всех этапах истории.

Темы первой лекции

На первой лекции цикла, посвященной началам человеческой культуры, вы узнаете:

Откуда взялась культура? Что это и зачем вообще появилось?

Что было до Homo sapiens? Где и когда он сделал первые шаги в культуре?

Что именно сделало нас, людей, культурными существами?

Возвращение к студентческой жизни

Цикл культурологических лекций в «Прямой речи» предоставляет уникальную возможность вновь почувствовать себя студентом, слушающим мудрого преподавателя, в свободной и интерактивной атмосфере. Андрей Макаров предлагает не просто академическую теорию, а захватывающий «философский сторителлинг», который расширит ваше понимание мира и вдохновит на новые размышления.

Кому будет интересно?

Присоединяйтесь к дискуссии, которая изменит ваш взгляд не только на понятие культуры, но и на многие другие аспекты жизни. Событие будет интересно и взрослым, и старшим подросткам. Андрей Макаров — доктор философских наук, профессор и культуролог, который увлекательно рассказывает о сложных предметах, таких как логика, риторика и философия. Он является постоянным спикером «Прямой речи».

Информация о мероприятии

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Рекомендуемый возраст: 16+

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.