Андрей Лефлер и Михаил Озеров. Вокальный Джем
Билеты от 2000₽
Киноафиша Андрей Лефлер и Михаил Озеров. Вокальный Джем

Андрей Лефлер и Михаил Озеров. Вокальный Джем

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вокальный джем: Дуэт Лефлер–Озеров на сцене

Встреча двух сильных голосов, Андрея Лефлера и Михаила Озерова, обещает музыкальную магию. Ученики известной школы маэстро Александра Градского, они стали финалистами популярного проекта «Голос» на Первом канале. Их тембры удивительно гармонируют, а разнообразие в вокальных приёмах придаёт номерам уникальное звучание.

История успеха

История «Вокального джема» началась в марте 2022 года, когда музыканты впервые провели концерт в прямом эфире. Эксперимент стал успешным, собрав тысячи положительных отзывов и восторженных комментариев. Это вдохновило артистов вывести проект на сценические площадки России и дарить возможность зрителям наслаждаться живым исполнением.

Программа концерта

Программа включает собственные композиции, любимые отечественные мелодии и мировые хиты. Особая гордость дуэта — каверы на легендарные произведения, которые занимают важное место в мировой музыкальной культуре. В их исполнении можно услышать аранжировки песен Queen и композиции Майкла Джексона, наполненные мощной энергетикой и тонким вниманием к деталям.

Уникальный кавер на «Say Say Say»

Отдельной жемчужиной их программы является кавер на «Say Say Say» Пола Маккартни и Майкла Джексона. В трактовке дуэта эта культовая композиция приобретает новые оттенки. Дуэтные партии звучат так, словно они были написаны именно для Лефлера и Озерова. Контраст тембров делает песню ещё более выразительной, а элементы импровизации превращают её в настоящий диалог голосов.

Живое исполнение

В каждом номере чувствуется живое дыхание момента. Исполнение рождается здесь и сейчас, а зал наполняется энергией, которая не может быть передана через запись. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт Андрей Лефлер и Михаил Озеров. Вокальный Джем

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

