Андрей Косинский. Будет все хорошо

Концертный проект: Андрей Косинский и Эстрадно-симфонический оркестр

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт, в котором звучат лучшие произведения в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра под руководством талантливого дирижёра Андрея Косинского. Это будет не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, которое подарит незабываемые эмоции.

Что вас ожидает?

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут, включая антракт. Зрители смогут насладиться разнообразными музыкальными номерами, включающими как классические произведения, так и современные композиции. Подобранный репертуар порадует меломанов всех возрастов.

Интересные факты

Эстрадно-симфонический оркестр известен своей уникальной способностью сочетать элементы эстрадной и симфонической музыки. Это делает их выступления незабываемыми и впечатляющими. Андрей Косинский, в свою очередь, уже зарекомендовал себя как опытный музыкант и дирижёр, который знает, как создать атмосферу праздника на сцене.

Локация

Концерт пройдет в уютном Концертном зале, расположенном в здании Екатерининского собрания. Это историческое место утопает в традициях театрального искусства и прекрасно подходит для музыкальных мероприятий.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении мастеров своего дела. Билеты распродаются быстро, так что позаботьтесь о своем месте заранее!