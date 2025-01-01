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Андрей Кончаловский. Творческий вечер
Билеты от 4000₽
Киноафиша Андрей Кончаловский. Творческий вечер

Спектакль Андрей Кончаловский. Творческий вечер

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Долгожданная встреча с легендарным режиссером и сценаристом

Компания Moscow Show с гордостью представляет уникальное событие — творческий вечер легендарного российского режиссёра и сценариста Андрея Кончаловского. Мероприятие состоится на сцене Московского международного Дома музыки в формате моноспектакля, где Андрей Сергеевич поделится своими размышлениями о творчестве, расскажет о людях, оказавших на него влияние, и откроет то, что для него действительно важно.

Творческий путь Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский — один из самых известных и титулованных российских режиссёров, лауреат множества престижных наград, включая две премии «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. Его фильмы, такие как «Романс о влюбленных», «Сибириада», «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», вошли в Золотой фонд отечественного кинематографа.

Многогранный талант

Талант Кончаловского поистине многогранен. Он не только снимает телесериалы и работает в жанре документального кино, но и ставит оперы. На сцене Мариинского театра идет опера «Война и мир» в его постановке, а на сцене московского Театра Мюзикла — рок-опера «Преступление и наказание». Его спектакли по пьесам Чехова, Шекспира и Софокла успешно демонстрировались на площадках по всему миру.

Человек мира и экспериментатор

Андрей Кончаловский — человек мира. Он работал как в России, так и в США и Европе. Несмотря на колоссальный опыт, он остается открытым к экспериментам и не боится пробовать себя в новых формах творчества.

Не упустите шанс

Не упустите уникальную возможность увидеть и услышать мастера вживую. Творческий вечер Андрея Кончаловского обещает стать настоящим праздником кино и театра.

В ролях
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

Андрей Кончаловский. Творческий вечер Андрей Кончаловский. Творческий вечер

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