Андрей Колмачевский. Сольный концерт

Приглашаем вас на сольный стендап-концерт Андрея Колмачевского, известного комика из Минска и победителя «Лиги Смеха». Собравший тысячи поклонников, Андрей также участвовал в проекте «Stand Up» на телеканале ТНТ и является креативным продюсером шоу «Комик на миллион».
Этот концерт обещает быть уютным и оригинальным. Андрей приготовил новые, проверенные шутки на такие актуальные темы, как семья, домашние животные и новая глава в жизни. Если вы еще не знакомы с его творчеством, гарантируем, что вас ждет увлекательный и незабываемый вечер.
Не упустите шанс провести вечер в компании смеха и хорошего настроения. На протяжении всего выступления Андрей Колмачевский создаст атмосферу доброжелательности и радости, и, возможно, вы найдете в его шутках отголоски своей жизни.