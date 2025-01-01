Меню
Андрей Колмачевский. Сольный концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша Андрей Колмачевский. Сольный концерт

Андрей Колмачевский. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Стендап с Андреем Колмачевским: уютный вечер смеха

Приглашаем вас на сольный стендап-концерт Андрея Колмачевского, известного комика из Минска и победителя «Лиги Смеха». Собравший тысячи поклонников, Андрей также участвовал в проекте «Stand Up» на телеканале ТНТ и является креативным продюсером шоу «Комик на миллион».

О чем будет речь?

Этот концерт обещает быть уютным и оригинальным. Андрей приготовил новые, проверенные шутки на такие актуальные темы, как семья, домашние животные и новая глава в жизни. Если вы еще не знакомы с его творчеством, гарантируем, что вас ждет увлекательный и незабываемый вечер.

Почему стоит посетить?

  • Ощутите атмосферу живого выступления в компании талантливого комика.
  • Специально подготовленные шутки на близкие и понятные каждому темы.
  • Возможность задать вопросы и пообщаться с артистом после концерта.

Не упустите шанс провести вечер в компании смеха и хорошего настроения. На протяжении всего выступления Андрей Колмачевский создаст атмосферу доброжелательности и радости, и, возможно, вы найдете в его шутках отголоски своей жизни.

Расписание

18 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 800 ₽

