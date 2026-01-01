По многочисленным просьбам, Андрей Картавцев впервые представит свою концертную программу «Не рви мне душу…» в Красноярске. Это событие станет прекрасной возможностью встретиться с любимым исполнителем и насладиться его хитами.
Программа названа в честь популярной песни «Не рви мне душу, наливай!», которая завоевала огромную популярность в интернете, собрав многомиллионные просмотры. Эта композиция стала настоящим гимном для праздников, ее активно перепевают и используют в клипах.
Зрителей ждут не только свежие вещи, но и проверенные временем хиты. В программе прозвучат такие популярные песни, как «Никто из нас не виноват», «Обманщица», «Не сомневайся никогда!» и «Прости меня, любимая». Эти композиции завоевали сердца многих любителей музыки.
Кроме того, стоит отметить, что многие знаменитые песни Юрия Шатунова, такие как «А лето цвета…», «Не хочу», «Без тебя», «Летний ливень» и «Тет-а-тет», были написаны именно Андреем Картавцевым. Их совместная работа принесла им титул лауреатов теле фестиваля «Песня года» с хитом «А лето цвета…».
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться атмосферой настоящего праздника вместе с Андреем Картавцевым!