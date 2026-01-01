Оповещения от Киноафиши
Концертная программа Андрея Картавцева в Красноярске

По многочисленным просьбам, Андрей Картавцев впервые представит свою концертную программу «Не рви мне душу…» в Красноярске. Это событие станет прекрасной возможностью встретиться с любимым исполнителем и насладиться его хитами.

Программа названа в честь популярной песни «Не рви мне душу, наливай!», которая завоевала огромную популярность в интернете, собрав многомиллионные просмотры. Эта композиция стала настоящим гимном для праздников, ее активно перепевают и используют в клипах.

Хиты, которые зажгут зал

Зрителей ждут не только свежие вещи, но и проверенные временем хиты. В программе прозвучат такие популярные песни, как «Никто из нас не виноват», «Обманщица», «Не сомневайся никогда!» и «Прости меня, любимая». Эти композиции завоевали сердца многих любителей музыки.

Сотрудничество с Юрием Шатуновым

Кроме того, стоит отметить, что многие знаменитые песни Юрия Шатунова, такие как «А лето цвета…», «Не хочу», «Без тебя», «Летний ливень» и «Тет-а-тет», были написаны именно Андреем Картавцевым. Их совместная работа принесла им титул лауреатов теле фестиваля «Песня года» с хитом «А лето цвета…».

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться атмосферой настоящего праздника вместе с Андреем Картавцевым!

29 марта воскресенье
19:00
Baker Street Красноярск, Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь»

В ближайшие дни

Виктор Комаров
18+
Юмор
Виктор Комаров
15 ноября в 20:00 Новая сцена
от 1680 ₽
From the Land
16+
Кантри
From the Land
12 июня в 20:00 Дело не в тебе
от 1000 ₽
Алексей Глызин
6+
Поп
Алексей Глызин
14 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2800 ₽
