Андрей Картавцев. Эхо первой встречи

Эхо первой встречи: новая программа Андрея Картавцева

В новосибирском Кабаре-кафе «Бродячая собака» пройдет концерт Андрея Картавцева. Новая программа называется «Эхо первой встречи». Здесь зрители смогут наслаждаться как новыми композициями, так и уже полюбившимися хитами артиста.

Особенностью вечера станет возможность взаимодействия с артистом. Такое общение создает уникальную атмосферу, которая делает концерт еще более запоминающимся. Андрей Картавцев известен своим неповторимым вокалом и музыкальным стилем, что привлечет внимание как преданных поклонников, так и новых слушателей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт Андрея Картавцева обещает подарить множество эмоций и ярких впечатлений.