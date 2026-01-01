Андрей Иванов. Вечер фортепианной музыки

Фортепианный концерт в Ельцин Центре

В Ельцин Центре продолжается серия концертов лауреатов Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. На этот раз на сцене Кинозала выступит Андрей Иванов, обладатель I премии IX Международного конкурса.

О музыканте

Андрей Иванов — обладатель множества наград, включая победу на республиканском конкурсе «Минск — 2010» и VI Открытых молодёжных Дельфийских играх в Ереване. Он также стал победителем Международного конкурса пианистов в Минске (2014) и лауреатом конкурса имени Хосе Итурби в Испании (2017).

Андрей является выпускником Королевской консерватории в Бирмингеме и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Он выступал в известных концертных залах Англии: Симфоническом зале Бирмингема, Таун-холле и Вигмор-холле в Лондоне, а также в Большом и Малом залах Московской консерватории.

Сотрудничество с оркестрами

В своём творческом пути Иванов сотрудничал с такими известными оркестрами, как камерный оркестр фестиваля Enigma в Стратфорде-на-Эйвоне, камерный и симфонический оркестры Минской филармонии, Белградский симфонический оркестр и Королевский симфонический оркестр Бирмингема. В 2018 году он выступал на открытии Bradshaw Hall в Бирмингеме, где присутствовали члены королевской семьи. Этот концерт был записан для BBC.

Дискография и преподавательская деятельность

В августе 2019 года Андрей выпустил диск с малоизвестными транскрипциями Ф. Листа на престижной звукозаписывающей компании Naxos. С 2019 по 2022 год он был солистом Белорусской государственной филармонии, а также преподавал в Республиканской гимназии-колледже при Белорусской государственной академии музыки. С 2022 года работает преподавателем в филиале ЦМШ–АИИ «Приморский».

Программа концерта

В программе этого вечера прозвучат: