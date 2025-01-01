Меню
Андрей Гризли. Презентация акустического винила
Билеты от 1800₽
Андрей Гризли. Презентация акустического винила

Андрей Гризли. Презентация акустического винила

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Осенний вечер с Андреем Гризли: музыка для эстетов

6 июня в Зелёном театре Парка Горького состоится долгожданный концерт Андрея Гризли, который продолжает серию мероприятий, организованных крупнейшей краудфандинговой экосистемой России — Planeta.ru. Это событие обещает стать настоящим подарком для поклонников искренней и интеллектуальной музыки.

Живой звук и камерная атмосфера

На концерте зрителей ждет живой звук и уникальная камерная энергетика. Андрей Гризли представит свой новый альбом и одноимённый винил, который уже доступен для предзаказа на Planeta.ru. Его творчество — это не просто музыка, а состояние души, отражающее внутреннюю свободу, поиск себя, любовь и уязвимость.

Музыка без спешки

Как сам Гризли говорит о своем творчестве: «Музыка для настоящих эстетов, для тех, кто в душе музыкант». Его песни созданы для тех, кто умеет слушать и ценить мелодию, не спеша погружаясь в её глубину.

Начало концерта

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта. Начало концерта в 20:00. Будьте готовы к незабываемому вечеру!

2 октября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 1800 ₽

