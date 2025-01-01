Андрей Гризли. Презентация акустического винила

Осенний вечер с Андреем Гризли: музыка для эстетов

6 июня в Зелёном театре Парка Горького состоится долгожданный концерт Андрея Гризли, который продолжает серию мероприятий, организованных крупнейшей краудфандинговой экосистемой России — Planeta.ru. Это событие обещает стать настоящим подарком для поклонников искренней и интеллектуальной музыки.

Живой звук и камерная атмосфера

На концерте зрителей ждет живой звук и уникальная камерная энергетика. Андрей Гризли представит свой новый альбом и одноимённый винил, который уже доступен для предзаказа на Planeta.ru. Его творчество — это не просто музыка, а состояние души, отражающее внутреннюю свободу, поиск себя, любовь и уязвимость.

Музыка без спешки

Как сам Гризли говорит о своем творчестве: «Музыка для настоящих эстетов, для тех, кто в душе музыкант». Его песни созданы для тех, кто умеет слушать и ценить мелодию, не спеша погружаясь в её глубину.

Начало концерта

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта. Начало концерта в 20:00. Будьте готовы к незабываемому вечеру!